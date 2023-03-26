Marmara mezunları, Erdoğan’ın ‘diploma’sındaki ‘gariplikleri’ sorguladı

1980’li yıllarda Marmara Üniversitesi’nden mezun olan kişiler, Twitter’da kendi diplomalarını paylaşarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ait olduğu iddia edilen ‘diploma’daki ‘gariplikleri’ sorguladı.

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Erdoğan’ın yükseköğrenim diplomasına sahip olup olmadığı sık sık gündeme gelen bir konu. Hatta Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin tutanağının ‘tam kanunsuzluk’ içerdiği gerekçesiyle seçimin yenilenmesi dahi talep edilmişti. Kamuoyuyla bir diploma örneği paylaşılsa da bunun sahte olduğu öne sürülmüştü.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığa başvuran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğini istemiyse Erdoğan’ın ‘tartışmalı diploması’ tekrar gündeme geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Hürriyet gazetesi aracılığıyla bazı belgeler paylaşmıştı.

Fontlar farklı, sayılar uyuşmuyor

Marmara İşletme’den 1984 yılında mezun olan Serpil Alemdar isimli bir yurttaş, kendisinden üç yıl önce mezun olduğu iddia edilen Erdoğan’ın diploma numarasının kendisinden sonra geldiğine dikkat çekti: “1984 yılında diploma numaram 2361. Nasıl oluyor da 1981 yılı MÜ mezun diploma numarası 8345 oluyor?”

Alemdar, paylaştığı diploma fontu ile Erdoğan’a ait olduğu iddia edilen belgedeki fontun farklılıklarını da işaret etti.

Alemdar ayrıca, Erdoğan’ın 1981 Şubat’ta verildiği iddia edilen ‘diploma’sında Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel’in dekan olarak imzasının bulunduğunu hatırlattı. Halbuki Batırel, 1982’de profesör olmuştu.

T.C. vatandaşı olarak merak ediyorum,Marmara Üniversitesi 1984 yılı mezunuyum.

1-1984 yılında diploma numaram 2361,nasıl oluyorda 1981 yılı M.Ü.mezun diploma numarası 8345 oluyor? pic.twitter.com/aI9M1oCcQu — serpil alemdar (@serpilalemdar) March 25, 2023

Bu paylaşımı alıntılayan akademisyen Esra Arsan, kendi diplomasının fontunun da Erdoğan’la farklı, Alemdar’la aynı olduğuna; soğuk damganın diplomanın sol üstüne vurulduğuna dikkat çekti.

1987 gazetecilik mezunu Arsan, diploma numarasının 1981’de mezun olan Erdoğan’dan önce geldiğini de hatırlattı: “Diploma numaram 4 binlerde. Cumhurbaşkanımız 1981’de 8 binli diploma sayısında.”

marmara üni .87 lisans diplomam. 80’lerde diploma mavi çerçeveli ve soğuk damga sol üstte. diploma numaram 4 binlerde. cumhurbaşkanımız 1981’de 8 binli diploma sayısında 🥹 https://t.co/eLRL19t92S pic.twitter.com/UAAi6y8PCN — Esra Arsan (@esraarsan) March 26, 2023

Erdoğan’a ait olduğu iddia edilen diplomaya göre cumhurbaşkanıyla aynı yıllarda okuduğunu söyleyen Mustafa Kazıklı isimli yurttaş da diploma fontunun farklı oluşuna dikkat çekti: “A3 ebatlarında kuşe kalın kağıt, altın varak mühürlü stikerli, fotoğraflı, soğuk mühürlü, baskı rengi ve filigranı başka ve rektör Prof. Orhan Oğuz ıslak imzalıydı. Yav benim diploma sahte mi acaba diye tereddütteyim şimdi.”