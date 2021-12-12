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Yaramazlara biraz batar!

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de lodosla birlikte sağanak etkili olacak

Meteoroloji’nin tahminlerine göre Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de etkili olan lodosla birlikte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların kıyı Ege ile Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Manisa, Balıkesir ve İzmir’de kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı. Diğer yandan Marmara ve Ege’de lodosun fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.


Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Haftalık tahmin

Bugün Marmara ve Ege’de yoğunlaşacak olan sağanak yağışlar, pazartesi günü batı kesimine tamamen yayılacak. Hafta içinde ise Türkiye’nin tamamı sağanak yağışların etkisi altına girerken, yer yer kar yağışı da bekleniyor.

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