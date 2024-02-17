Yaramazlara biraz batar!

Marmara Denizi’nde batan geminin enkazında bir kişinin cesedi bulundu

Marmara Denizi’nde, İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan ‘Batuhan A’ adlı kargo gemisinin enkazına yapılan dalışta kayıp altı kişiden birinin cesedi bulundu.

Fotoğraf: AA

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Karacabey ilçesi açıklarında 51 metre derinlikteki geminin enkazında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların çalışma yapmaya başladığını söyledi.


Geminin enkazında bir personelin cesedine ulaşıldığını belirten Demirtaş, 700’den fazla kişinin katılımıyla bölgede çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Kıyıdan 4 mil açıkta batan geminin enkazından çıkarılan ceset, ekipler tarafından Karacabey Kurşunlu Limanı’na getirildi.

Otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cesedin, gemide aşçılık yapan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç’a ait olduğu belirlendi.

Ne olmuştu?

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan 14 Şubat saat 20.30’da Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı’na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki ‘Batuhan A’ adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat’ta saat 06.20’de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

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