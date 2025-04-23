Marmara’da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da şiddetli hissedildi. 12:49’da meydana gelen depremin merkezi Silivri olarak açıklandı. Dakikalar önce Marmara Denizi’nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. İkinci sarsıntı çok daha uzun ve şiddetliydi.