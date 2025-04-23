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Yaramazlara biraz batar!

Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi’nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarındaki depremin derinliği 6,99 kilometre.

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Marmara'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Marmara’da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da şiddetli hissedildi. 12:49’da meydana gelen depremin merkezi Silivri olarak açıklandı. Dakikalar önce Marmara Denizi’nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. İkinci sarsıntı çok daha uzun ve şiddetliydi.