Marmara Denizi’nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarındaki depremin derinliği 6,99 kilometre.
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Yaramazlara biraz batar!
Marmara’da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da şiddetli hissedildi. 12:49’da meydana gelen depremin merkezi Silivri olarak açıklandı. Dakikalar önce Marmara Denizi’nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. İkinci sarsıntı çok daha uzun ve şiddetliydi.
Eski hakem Ali Palabyık, Habertürk Spor canlı yayınında, hakemliği döneminde Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) atamalar için kendisine “Külliye’den haber bekliyoruz” dediğini öne sürdü. Palabıyık sözleri sonrası canlı yayın kısa süre kesildi.
Marmara Denizi’nde 12:13’te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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