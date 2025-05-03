Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi’nde Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 11:36’daki depremin derinliğini 18 kilometre olarak duyurdu.

Sosyal medyada depremin İstanbul’dan da hissedildiği yazıldı.

İstanbul’da 23 Nisan’da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, yaklaşık dört okulun da olduğu 3 bin bina az hasar almıştı.