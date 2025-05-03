Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi’nde Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 11:36’daki depremin derinliğini 18 kilometre olarak duyurdu.
Sosyal medyada depremin İstanbul’dan da hissedildiği yazıldı.
İstanbul’da 23 Nisan’da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, yaklaşık dört okulun da olduğu 3 bin bina az hasar almıştı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 3, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Marmara Denizi – [24.87 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
Tarih:2025-05-03
Saat:11:36:54 TSİ
Enlem:40.8275 N
Boylam:28.19 E
Derinlik:18 km
Detay:https://t.co/Yv816Vw4Rt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi