Marmara bölgesi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İzmir’i ve Marmara bölgesinde bulunan dokuz ili sarı kodla uyardı.

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MGM Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova ve İzmir’i sarı kodla uyardı.

Bu illerde rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Müdürlük bölge sakinlerini ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

AKOM’dan uyarı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı da (AKOM), bugün etkili olacak Lodos fırtınası nedeniyle İstanbulluları çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı uyardı.

AKOM verilerine göre öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Lodostan (güney-batı) şiddetini arttıracağı, akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde (40-80km/s) etkili olacağı tahmin ediliyor.

Halihazırda 12-15 derece aralığında seyreden sıcaklıkların cumartesi gününden itibaren 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.