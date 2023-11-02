Marks and Spencer, Noel reklamını Filistin eleştirilerinden sonra kaldırdı

Britanyalı perakende giyim firması ‘Marks and Spencer’, yayınladığı Noel reklamına gelen Filistin eleştirilerinin ardından özür dileyerek, reklamı yayından kaldırdı.

Firmanın Instagram hesabı üzerinden “Bu Noel, sevdiğiniz şeyi yapın… kağıt şapkalara hayır demek gibi” başlıkla yayınladığı Noel reklamında, Filistin bayrağı rengindeki parti şapkaları şömine ateşinde yakılıyordu.

Reklamın teması insanları aslında sevmedikleri bayram geleneklerine uymak yerine eğlenmeye odaklanmaya teşvik etmek üzerine olarak açıklandı.

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, şapkaların renklerinin Filistin bayrağının renklerini yansıttığını belirterek firmayı bu tavrından dolayı eleştirdi.

Eleştirilerin ardından reklamı yayından kaldıran ve özür açıklaması yayınlayan firma, reklamın Ağustos ayında İsrail-Hamas savaşı öncesinde çekildiğini savundu.

Yakılan parti şapkalarının da Noel zamanı gelenek olan kırmızı, yeşil ve gümüş renklerde olduğunu kaydeden firma, kırdığı tüm kişilerden özür diledi.