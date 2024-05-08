Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mark Ruffalo’dan Filistin tepkisi: Çölde ya da evinizde ölün deniyor

ABD’li oyuncu Mark Ruffalo, İsrail’in Refah’a düzenlediği kara harekatına tepki gösterdi: “Çölde ya da evinizde ölün. Bugün Filistinlilere sunulan seçenek budur.”

Ruffalo X hesabından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder’in BM Ofisi’nde yaptığı basın açıklamasını paylaşıp şunları söyledi:


“Gazze’nin çocukları ve esasında toplama kampı olan yerlere gönderilen Refah halkı için umutsuzca yardıma ihtiyaç var. Çölde ya da evinizde ölün. Bugün Filistinlilere sunulan seçenek budur.”

İsrail’e göre ‘sınırlı’ operasyon: Gazze’de 100 bin zorunlu tahliye

İsrail: Refah sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdik

ABD: Refah’a kara saldırısını desteklemiyoruz

SON HABERLER

Amasra faciasında ara karar: Üç sanığa şartlı tahliye

Amasra faciası davasının 7’nci duruşması bugün Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yedi kişinin tutuklu yargılandığı davada mahkeme üç sanığın ‘ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı’ şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Diğer dört sanığın tutukluluğu devam edecek.