Mark Ruffalo’dan Filistin tepkisi: Çölde ya da evinizde ölün deniyor

ABD’li oyuncu Mark Ruffalo, İsrail’in Refah’a düzenlediği kara harekatına tepki gösterdi: “Çölde ya da evinizde ölün. Bugün Filistinlilere sunulan seçenek budur.”

Ruffalo X hesabından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder’in BM Ofisi’nde yaptığı basın açıklamasını paylaşıp şunları söyledi:

“Gazze’nin çocukları ve esasında toplama kampı olan yerlere gönderilen Refah halkı için umutsuzca yardıma ihtiyaç var. Çölde ya da evinizde ölün. Bugün Filistinlilere sunulan seçenek budur.”