Maradona'nın ölümü: 300 belgeye el konuldu

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona’nın ölümüne ilişkin dava dosyasına 300 yeni tıbbi belge eklendi. 500’ü aşkın e-postaysa inceleniyor.

Olivos Kliniği’ne baskın düzenlendi. Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Buenos Aires polisi, savcılık talebiyle Maradona’nın son günlerini geçirdiği Olivos Kliniği’ne baskın düzenledi.

Baskında Maradona’nın tedavisiyle ilgili çok sayıda laboratuvar sonucu ve 300 tıbbi belgeye el konuldu. 500’den fazla e-posta da incelemeye alındı.

Operasyon klinik yetkilileri Pablo Dimitroff ve Fernando Villarejo’nun mahkemedeki çelişkili ifadeleri sonucu yapıldı.

Sabah düzenlenen baskında polis, kliniğin sorumlu hekimi Juan Molinos, müdürü Pablo Castiello ve sahibi Swiss Medical şirketinin yasal temsilcisi Gabriel Ravinovich’le görüştü.

Polis raporunda baskının amacı şöyle açıklandı: “Sanıkların mahkemeye sunmadığı delillere ulaşılması, Maradona’nın 3-11 Kasım 2020’de aldığı tedaviye ilişkin tüm kayıtların ele geçirilmesi.”

Maradona’nın ölümü

Futbol tarihinin en iyi oyuncularından Maradona, 25 Kasım 2020’de Arjantin’in Buenos Aires eyaletindeki Tigre kentinde ‘kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi’nden hayatını kaybetti.

Maradona’nın ölümünün ardından ihmal iddiasıyla soruşturma açıldı.

Soruşturmada beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatr Agustina Cosachov dahil yedi şüpheli, futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanıyor.