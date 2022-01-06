Mansur Yavaş’tan ‘metaverse’ duyurusu: Ankara dördüncü şehir oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Metaverse atılımı ‘BLD 4.0’ projesiyle, Ankara’nın Los Angeles, Bari ve Helsinki’den sonra dördüncü test şehri olduğunu duyurdu.

Metaverse’i sanal gerçeklik teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak tanımlamak mümkün. Birçokları, bu evrende kişilerin, kendi temsilcileri olan üç boyutlu avatarlar yaratıp bunları kullanabileceğini tasavvur ediyor. Ama şimdilik bu yalnızca bir fikir olarak kaldığından, Metaverse için üzerinde uzlaşılmış tek bir tanım yok.

Son dönemde Metaverse teknolojisinin internetin geleceği olduğunu düşünülürken, Facebook’un adını ‘Meta‘ olarak değiştirmesi bu alana ilgiyi daha da artırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu gelişmelere ayak uydurmak için “Ankara’yı birlikte yönetmek ister misiniz?” sloganıyla ‘BLD 4.0’ projesini duyurmuştu.

Bunun ardından Metaverse’un açık ve birlikte kullanılır olması için standartlar geliştiren Open Ar Cloud Association, Los Angeles, Bari ve Helsinki’den sonra kenti dördüncü şehir olarak belirledi.

Gelişmeyi Yavaş duyurdu: ”Ankara’mız; Los Angeles, Bari ve Helsinki’den sonra Metaverse’un açık ve birlikte kullanılır olması için standartlar geliştiren Open Ar Cloud Association’un 4’üncü test şehri oldu. BLD 4.0 vizyonumuzla Metaverse entegrasyonunu tamamlayacak, icraatlarımızla orada da olacağız”