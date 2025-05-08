Mansur Yavaş, X'teki seçim hesabını Ekrem İmamoğlu'na tahsis etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş X’teki seçim hesabını, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kullanımına tahsis etti.

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İmamoğlu İBB odaklı soruşturmalarda 19 Mart’ta gözaltına alınmış, 23 Mart’ta tutuklanmıştı. O tarihten bu yana Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde.

X, soruşturmaların ardından Türkiye’den çok sayıda hesabı görünmez kılmıştı. Bunlar arasında bianet, Artı Gerçek, Vesaire’nin yanısıra birçok gazeteci, sendika ve derneğin hesapları da vardı.

İmamoğlu’nun da X profili ‘yasal talep doğrultusunda’ Türkiye sınırlarında erişime engellendi. Platformda yaklaşık 10 milyon kişi İmamoğlu’nu takip ediyordu.

Yavaş, X’teki seçim hesabından şunları söyledi:

* Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz.

* Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız.

* Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır.