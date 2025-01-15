Mansur Yavaş dahil CHP'li 27 belediye başkanı Beşiktaş'ta buluşacak

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması sonrası aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da olduğu CHP’li belediye başkanları yarın Beşiktaş Belediyesi’nde buluşacak.

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye 13 Ocak’ta ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia edilmişti.

Toplamda 47 kişiye açılan soruşturmada Akpolat’la birlikte 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Anka‘nın haberine göre aralarında Mansur Yavaş’ın da olduğu CHP’li 27 belediye başkanı Akpolat’a destek için Beşiktaş Belediyesi’nde buluşacak.

Yarın şu belediyelerin başkanları Beşiktaş’ta olacak:

Bu belediyeler şöyle: