Manisa’da toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Manisa’da altyapı çalışmasında yaşanan toprak kayması nedeniyle işçi Ahmet Çalık öldü. Çalışma sırasında yaşanan ikinci heyelanda toprak altında kalan iki itfaiye eri ise kurtarıldı.

AA’nın haberine göre Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı süren arıtma tesisi için iş makineleriyle kanal açma çalışmaları yapan işçilerden Ahmet Çolak, yaklaşık üç metre derinliğindeki çukura indiği sırada toprak kayması sonucu göçüğün altında kaldı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede çalışma yapıldığı esnada ikinci kez toprak kayması yaşandı. İtfaiye ekibinden iki kişi, ikinci heyelanda toprak altında kaldı. Söz konusu itfaiye erleri, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Toprak kayması yaşanmaması için iş makineleriyle bölgede önlem alındı. İtfaiye ekiplerinin kazma ve kürekle yaklaşık 3,5 saat süren çalışmasıyla ulaşılan Ahmet Çolak’ın öldüğü belirlendi. Çolak’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.