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Yaramazlara biraz batar!

Manchester United’ın aklındaki soru: Önce çatıyı mı yoksa takımı mı düzeltmek lazım?

Premier Lig’de kötü günler geçiren Manchester United’a bir şok da ‘düşler tiyatrosu’ Old Trafford’ın çatısından geldi.

Fotoğraf: Mail Sport

The Standard’ın haberine göre Old Trafford’un sızdıran çatısı pazar Arsenal’e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın sonunda şelaleye dönüştü. Sky Sports sunucusu David Jones görüntüyü şöyle anlattı: “Old Trafford şelalesi… dünya çapında ünlüdür. Henüz tamir etmediler ve bugün burada bulunan Sir Jim Ratcliffe (United’ın sahibi) bunu da büyüyen listesine ekleyebilir.”


United’ın sahibi Sir Jim Ratcliffe, Old Trafford da dahil olmak üzere ilk etapta 237 milyon sterlin harcama sözü vermişti.

Jones harcama sözüyle ilgili de şöyle konuştu: “Önce hangisini düzeltirdiniz? Takımı mı yoksa çatıyı mı?”

Manchester United, Premier Lig’de 8’inci sırada bulunuyor.

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