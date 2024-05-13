Manchester United’ın aklındaki soru: Önce çatıyı mı yoksa takımı mı düzeltmek lazım?

Premier Lig’de kötü günler geçiren Manchester United’a bir şok da ‘düşler tiyatrosu’ Old Trafford’ın çatısından geldi.

Fotoğraf: Mail Sport

The Standard’ın haberine göre Old Trafford’un sızdıran çatısı pazar Arsenal’e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın sonunda şelaleye dönüştü. Sky Sports sunucusu David Jones görüntüyü şöyle anlattı: “Old Trafford şelalesi… dünya çapında ünlüdür. Henüz tamir etmediler ve bugün burada bulunan Sir Jim Ratcliffe (United’ın sahibi) bunu da büyüyen listesine ekleyebilir.”

The Old Trafford waterfall 😳 pic.twitter.com/2Xibzh200l — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 12, 2024

United’ın sahibi Sir Jim Ratcliffe, Old Trafford da dahil olmak üzere ilk etapta 237 milyon sterlin harcama sözü vermişti.

Jones harcama sözüyle ilgili de şöyle konuştu: “Önce hangisini düzeltirdiniz? Takımı mı yoksa çatıyı mı?”

Manchester United, Premier Lig’de 8’inci sırada bulunuyor.