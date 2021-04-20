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Manchester City, ‘Avrupa Süper Ligi’nden ayrılma sürecini başlattı

İngiliz Premier Ligi kulübü Manchester City, ‘Avrupa Süper Ligi’ projesinden ayrılma sürecini başlattığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Altısı Premier Lig’den olmak üzere Avrupa’nın önde gelen 12 futbol kulübü ‘Avrupa Süper Ligi’ kurulduğunu duyurmuştu.

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Yeni kurulan süper ligdeki oyuncuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda oynaması yasaklanacak” demişti.

UEFA’ya bağlı 55 üye ülke federasyonu, yeni kurulan ‘Avrupa Süper Ligi’ni kınayan bildiriyi oybirliğiyle kabul etmişti.

Ligi duyuran takımlar şöyle: İngiltere’den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya’dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya’dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid.

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Manchester City’nin yanında Chelsea’nin de ligden ayrılacağı haberleri basına yansıdı.

Kulübün internet sitesindeki açıklamada, “Manchester City Futbol Kulübü, Avrupa Süper Ligi oluşumundan resmi çekilme prosedürlerini yürürlüğe koymuştur” ifadeleri kullanıldı.

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