Diken

Yaramazlara biraz batar!

Manavgat’ta küller arasında mahsur kalan kaplumbağa kurtarıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında küller arasında mahsur kalan kaplumbağa, söndürme çalışmalarına destek için bölgede bulunan Mersin itfaiyesince kurtarıldı.

Fotoğraf: AA

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin’deki orman yangınlarının söndürülmesinin ardından 15 kişilik ekip ile dokuz araç, destek için Manavgat’a gönderildi.


Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmaları sırasında bir kaplumbağanın küller arasında mahsur kaldığını fark etti.

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında küller arasında mahsur kalan kaplumbağa, söndürme çalışmalarına destek için bölgede bulunan Mersin itfaiyesince kurtarıldı. ( Mersin Büyükşehir Belediyesi – Anadolu Ajansı )

İtfaiyenin hem su içirip hem de yıkayarak kendine getirdiği kaplumbağa, güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra doğal ortamına salınması için vatandaşlara teslim edildi.

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