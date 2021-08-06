Manavgat’ta küller arasında mahsur kalan kaplumbağa kurtarıldı

Ormanların ve kıyıların yağmaya açılmasına neden olacak ‘Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptali için bir fırsat var. O da 120 vekilin imza vererek Meclis’in yeniden açılmasını sağlamak. Ancak şimdiye kadar sadece iki partinin vekilinden imza geldi; Saadet Partisi’nden Konya milletvekili Abdulkadir Karaduman ve HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu.