Malatya’da 5,2 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem saat 17:02’de, yerin 6,72 kilometre derinliğinde yaşandı.
Yaramazlara biraz batar!
Yüksek enflasyon döneminde gıda zehirlenmelerinin de arttığı görülüyor. Uzmanlar, gıda fiyatlarındaki fahiş artışın güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşımı imkansız hale getirdiğini söylüyor.
Muhalefetin dış siyasette çoğu zaman, o siyaseti içerideki desteğe dönüştüren iktidarın yanında hizalanması, muhalefetin kim olduklarını henüz anlamadığım o ‘seçmenin’ oyunu almak için Cumhuriyet’in ‘Aşil topuğu’ (Ecevit’in ifadesi) laiklik ilkesinin açıkça yerle yeksan edilmesine sessiz kalması (sükût-ikrar!), muhalefetin hiçbir etkisi kalmamış bir parlamentoda hâlâ çocuksu gövde gösterileri yapmaya heveslenmesi, ne anlama gelir? Bu davranışları sergileyen muhalefetin, muhalif olduğu nedir?
ABD’de Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar ödül töreninde komedyen Chris Rock’a tokadı nedeniyle oyuncu Will Smith’in 10 yıl boyunca Oscar’lara ve Akademi’nin düzenlediği diğer etkinliklere katılımını yasakladı.
Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor.
Bakanlığın üzerinde çalıştığı mevzuata göre atık kağıt toplayıcılar artık ilçe belediyelerine bağlı çalışacak ama yine kendi geçimini sağlayacak.