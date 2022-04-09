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Yaramazlara biraz batar!

Malatya’da 5,2 büyüklüğünde deprem


Malatya’nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem saat 17:02’de, yerin 6,72 kilometre derinliğinde yaşandı.


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