Malatya’da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
AFAD’ın duyurduğuna göre, saat 07:56’da merkez Malatya’nın Pütürge ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Yaramazlara biraz batar!
Malatya’da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
AFAD’ın duyurduğuna göre, saat 07:56’da merkez Malatya’nın Pütürge ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 122,88 olarak açıkladı. Yedi aylık artış oranı yüzde 69,21 oldu.
Malatya’da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
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