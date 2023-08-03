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Yaramazlara biraz batar!

Malatya’da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya’da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Fotoğraf: AA

AFAD’ın duyurduğuna göre, saat 07:56’da merkez Malatya’nın Pütürge ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Deprem

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