Mahmut Tanal, 1 Mayıs 'ablukası'nda: Gittiğim yerde çevremi sarmayın

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul’un Mecidiyeköy semtinde barikatlardan geçişine izin vermeyen polislerle tartıştı.

Fotoğraf: X/ @umuttastangzt

İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü alınan karar doğrultusunda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim Meydanı’na çıkan birçok güzergahı barikatlarla kapatmıştı. Mecidiyeköy de kapatılan yollardan biri.

Gazeteci Umut Taştan’ın çektiği görüntülerde Tanal, barikatlar önünde polislerle tartıştı ve şunları dedi:

“Beyefendi benim yolumu niye kesiyorsunuz, ben milletvekiliyim. Bu kimliği sizin babanız mı bana verdi, millet verdi. Gittiğim yerde çevremi sarmayın. Bu ülkede ne kadar emniyet mensubunun suç işlediğini de biliyoruz. Milletvekilini suçlu gösteremezsiniz.”