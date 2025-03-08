Mahmut Övür: GENAR'ın Ocak 2025 Türkiye Raporu, CHP'nin altı ile sekiz puan arası oy kaybettiğini gösteriyor

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Ana muhalefet partisi CHP, 47 yıl sonra yerel seçimlerden yüzde 38’le birinci parti çıkınca siyaset arenası da bir hayli hareketlendi. Hatta sürekli yenilgi psikolojisiyle siyasete ve hayata bakanlar da biraz olsun umutlandı.

Bu sonuçta CHP içi iktidar değişiminin, hayat pahalılığının, seçimlerin yerel olmasının ve daha önemlisi yüzde 7’lere varan AK PARTİ seçmeninin partisini uyarmak için sandığa gitmemesinin büyük etkisi vardı. Ama yine de önemli bir başarıydı. Ne var ki bu başarı uzun sürmedi, seçimlerin üzerinden 6 ay geçmeden CHP gerilemeye, hatta AK Parti’nin de gerisine düşmeye başladı.

Birçok araştırma şirketinin son 6 aylık anket ortalamaları bile başa baş gösteriyor. GENAR’ın Ocak 2025 Türkiye Raporu’nda ise aradaki puan farkı üç civarında. AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 29.5…

Bu da yerel seçimlerin üzerinden bir yıl bile geçmeden CHP’nin altı ile sekiz puan arası oy kaybettiğini gösteriyor.

Peki yıllar sonra birinci çıkan bir parti neden bu pozisyonunu altı ay bile koruyamadı? Üstelik muhalefette olmasına rağmen…

Mahmut Övür’ün yazısı