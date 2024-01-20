Mahmut Övür: AK Parti adaylarının ortak şifresi

AK Parti, bir önceki yerel seçime göre bu seçimlere çok büyük bir moral üstünlükle giriyor. Arkasında da rakiplerinin deyimiyle tarihin en kritik 2023 seçimlerini kazanma motivasyonu var.

Rakipleri de bir o kadar moral çöküntüsü içinde. Bu da AK Parti’ye tarihi bir fırsat sunuyor.

AK Parti de adaylarını bu tarihi fırsata uygun belirlemiş. Hedefi de Başkan Erdoğan önceki gün Ankara’da yaptığı aday toplantısında koydu: “Bundan tam 30 yıl önce 1994’te İstanbul’da başladığımız belediyeler vasıtasıyla halkımıza hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı’na adım attığımız 2024’te zirveye çıkarmak istiyoruz. Buna hazır mıyız?”

Gerçekten de açıklanan adayların ortak noktaları büyük oranda bu hedefe uygun. Liste aynı şehir, büyük hizmet ve parti eksenli ortak isimlerden oluşuyor.

Mahmut Övür’ün yazısı