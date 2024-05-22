Mafya-siyaset ilişkisini anlatan gazeteci Bahadır Özgür’e dava

Ayhan Bora Kaplan'ı anlatmak suç sayıldı!

Mudanya Kitap Fuar'ında, Duvar kitabının icerigi ve ABK gibi suç örgütlerinin siyasetle ilişkisine dair konuşmaya hapis talebiyle dava açıldı. Oysa bugün iş daha da tescillendi. Ama yine yapmak değil anlatmak suç!https://t.co/WYXNAHky4F