Mafya-siyaset ilişkisini anlatan gazeteci Bahadır Özgür’e dava

Gazeteci Bahadır Özgür, mafya-siyaset ilişkisini anlatan konuşması nedeniyle iki yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
Gazeteci Özgür, Mudanya Kitap Fuarı’nda ‘Duvar: Sedat Peker’in İtiraf, İfşa ve İddiaları’ başlıklı kitabının içeriğine dair konuşmuştu.
Özgür, Uğur Mumcu’nun ‘Papa-Mafya-Ağca’ araştırmasından başlayarak bugüne kadar süreklilik arz eden mafya-siyaset-devlet ilişkilerini ve bu süreçte açılan davaların neden sonuçlandırılamadığını anlatmıştı.
Özgür hakkında bu konuşması nedeniyle ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve yargı organlarını aşağılamak’ suçlamasıyla soruşturma açıldı.
Adalet Bakanlığı’nın izniyle hazırlanan soruşturma sonucunda Bahadır Özgür hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
İddianame kabul edildi.