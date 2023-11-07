Madencilik şirketinin borsadaki işlem tarihi belli oldu

Halka arz edilen Tureks Turunç Madencilik yarından itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlıyor.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27 Ekim tarihli kararıyla Tureks Turunç Madencilik’in halka arzı onaylanmıştı. 2-3 Kasım tarihlerinde de şirket hisseleri halka arz edilerek talep toplanmıştı.
Şirketin borsadaki işlem tarihi de belli oldu.
halkaarz.net’in aktardığına göre Tureks Turunç Madencilik yarından (8 Kasım 2023) itibaren Borsa İstanbul’da 10 lira 97 kuruştan işlem görmeye başlayacak.
Şirketin borsadaki kodu “MARBL” olacak.