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Yaramazlara biraz batar!

Madencilik şirketinden halka arz başvurusu

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret AŞ, halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Fotoğraf: AA

Bir şirketin halka arz edilebilmesi için SPK’ya başvurması gerekiyor. SPK başvuruyu onaylayınca şirketin halka arz süreci başlıyor.


halkaarz.net’in aktardığına göre Tureks Turunç Madencilik halka arz edilmek için SPK’ya başvurdu.

Şirketin yayımladığı izahname bilgilerine göre 58.976.404 TL nominal değerli payların tamamını ‘eşit dağıtım yöntemiyle’ dağıtılması planlanıyor. Halka arzının konsorsiyum liderliğini Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ yürütecek.

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