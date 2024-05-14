Diken

Yaramazlara biraz batar!

Maden ocağında göçük: Bir ölü, bir yaralı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Gelik beldesinde özel işletilen maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.


Mesai arkadaşları, burada mahsur kalan işçiler Savaş Onur (31) ve Şenol Zurnalı’nın (42) kurtarılması için çalışma başlattı.

Bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Göçükten çıkarılan Onur, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak aynı hastaneye götürülen Zurnalı’ysa rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren işçi Savaş Onur’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SON HABERLER

Eczacılar öfkeli: Fakülte enflasyonunu ENAG bile hesaplayamıyor

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, 20 yıl önce sekiz olan eczacılık fakültesi sayısının bugün 62‘ye ulaştığını söyledi. Beş yıllık eczacılık fakültesini bitiren gençler iş bulamıyor. Eczane açamıyor. Türkiye’de şu anda 9 bin 500 eczacı işsiz.

İstanbul’da suya zam geldi

İstanbul’da kullanım miktarına göre konutta yüzde 53’e, iş yerinde yüzde 60’a varan oranlarda zam yapıldı.