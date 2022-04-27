Macron’a pazarda domatesli saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a bir pazar ziyareti sırasında domates atıldı. Domates Macron’a isabet etmedi.

Görsel: BFMTV

Üç gün önce yeniden cumhurbaşkanı seçilen Macron, Cergy kentinde bir pazar yerini ziyaret etti. BFMTV’nin çektiği görüntülerde, Macron’a, etrafında korumalar ve kent halkının olduğu sırada domates fırlatıldı. Domatesler, biri Macron’un yakın koruması iki kişiye isabet etti.

Korumaları, Macron’un yakın çevresini güvenlik altına alarak şemsiye açtı. Saldırının ardından Macron kentteki ziyaretlerini sürdürdü.

Macron’a geçen yılki Lyon ziyaretinde yumurta, Drome ziyaretinde de tokat atılmıştı.