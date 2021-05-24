Macron iddiayı kaybetti: Sarayının kapılarını Youtuber’lara açtı, heavy metal dinledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, girdiği iddiayı kaybedince Youtuber’larla Elysee Sarayı’nda çekim yaptı, heavy metal dinledi.
Macron şubat ayında ülkenin ünlü Youtuber’ları McFly and Carlito ile sosyal mesafeyi teşvik eden bir videolarının 10 milyon izleyiciyi geçip geçemeyeceği üzerine iddiaya girmişti.
Video 10 milyon izlenmeyi geçince Macron, cumhurbaşkanlığı sarayının kapılarını 6.5 milyon takipçisi olan ikiliye açtı. İddiayı kazanan komedyenler sarayda 36 dakikalık video çekti.
Bir günde 8 milyondan fazla izlenen videoda Fransa cumhurbaşkanı ile Youtuber’lar sohbet edip sarayın bahçesinde heavy metal grubu Ultra Vomit’in performansını dinledi.