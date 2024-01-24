Macaristan’dan İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç’in NATO üyeliğini ilk fırsatta onaylayacaklarını söyledi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) dün İsveç’in NATO üyeliğini onaylamıştı.

Bunun ardından İskandinav ülkesinin ittifaka katılması için son engel olarak Macaristan kalmıştı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Macaristan Başbakanı Orban bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le telefon görüşmesinde, Macaristan Parlamentosu’nun İsveç’in üyeliğini ilk fırsatta onaylayacağını söyledi.

Stoltenbewrg X (eski adıyla Twitter) hesabındaki paylaşımında “Başbakan Orban’ın açık desteğini memnuniyetle karşılıyorum. Macaristan Parlamentosu’nun yeniden toplanır toplanmaz, İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasını sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Macaristan Parlamentosu’nda İsveç’le ilgili oylamanın ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.

Macaristan, Türkiye’yle birlikte farklı nedenlerle İsveç’in NATO üyesi olma girişimlerini engelliyordu.