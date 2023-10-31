MA muhabiri Fırat Can Arslan tahliye edildi

Üç aydan uzun süredir cezaevinde olan Fırat Can Arslan, ilk duruşmada tahliye edildi.

Fırat Can Arslan. Fotoğraf: MA

Arslan, Diyarbakır’daki gazetecilerin yargılamasına katılan savcı ve hâkim eşinin görev yerinin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle değiştirilmesiyle ilgili tweet atmasından dolayı 25 Temmuz’da gözaltına alınmıştı. Arslan’ın tweet’ini paylaşan gazeteciler Evrim Kepenek, Sibel Yükler ve Evrim Deniz de gözaltına alınmıştı.

Kepenek, Yükler ve Deniz sonrasında serbest bırakılmış ancak Arslan tutuklanmıştı.

Bugün, Arslan’ın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre mahkeme, üç aydan uzun süredir tutuklu bulunan Arslan’ın beraatine ve tahliyesine karar verdi.