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Yaramazlara biraz batar!

M. Sinan Birdal: Siyasi partiler bu intiharda hiç sorumluluk hissetmez mi?

Enes Kara’nın ölümünde dini cemaatin rolünü elbette görelim, eleştirelim. Kamuoyunda zaten bu konu öne çıkıyor. Ama aileyi konuşmayacak mıyız? Toplumu konuşmayacak mıyız? Siyaseti konuşmayacak mıyız? Kamuoyu Kara’nın intiharıyla çalkalanırken hadiseden bahsetmemeyi tercih eden muhalefeti tartışmayacak mıyız? Toplumu temsil ettiğini öne süren siyasi partiler bu intiharda hiç sorumluluk hissetmez mi?

Hayır. Hissetmezmiş. Enes Kara’nın videosunun internette döndüğü saatlerde CHP, İYİP, MHP ve AKP parlamento grupları ortaklaşa yayımladıkları bildiriyle Kazakistan’daki fiyat artışlarına karşı gerçekleştirilen protestoları kınadılar, yönetimi desteklediklerini açıkladılar. Dış politika yorumcularını şaşırtan bu anlamsız gelişmeyi ben o gün bağlamında bir iç politika belgesi olarak okudum. Kazakistan’daki protestolara değil, Türkiye’de olabilecek protestolara dair bir tutum belgesiydi bu sanki. Muhammed Buazizi’nin intiharının Tunus’tan Körfez’e yıllarca süren bir protesto hareketini nasıl tetiklediği hâlâ hatıralardayken Kara’nın intihar videosunun yayımlandığı gün muhalefetin iktidarla böyle bir açıklamaya imza atması çok manidardı.


M. Sinan Birdal’ın yazısı

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