M. Sinan Birdal: NATO Rusya’yı üye olarak kabul edebilir miydi?

Nihayet Mayıs 1997’de Paris’te NATO-Rusya Kurucu Anlaşması imzalanacak ve Temmuz’da Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti NATO’ya üye kabul edilecektir. Beyaz Saray’daki Brzezinski ekibi ise 1999’da NATO’nun BM onayını almadan gerçekleştirdiği Kosova müdahalesini yürütecektir. NATO eski Genel Sekreteri George Robertson’a göre Kosova Savaşı’ndan sonra bile Rusya’nın NATO’ya üye olma talebini (bizzat Putin tarafından) gündeme getirdiğini görüyoruz. Peki bu talebe ne oldu? NATO Rusya’yı üye olarak kabul edebilir miydi? NATO üyesi bir Rusya’nın hikayesi farklı olur muydu? Geleneksel tarihyazımında böyle sorulara pek sıcak bakılmaz, gerçekleşmemiş olaylarla ilgilenilmez. Uluslararası ilişkiler kuramında ise böyle spekülasyonlar kaçınılmazdır ve bugün olduğu gibi her kriz anında tekrar tekrar dile getirilirler.

M. Sinan Birdal’ın yazısı