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Yaramazlara biraz batar!

M. Sinan Birdal: Batı basınındaki manşetler Erdoğan’ın geri adım attığını haber veriyor

On ülkenin Ankara elçilerinin Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını talep ettikleri ortak açıklamayla patlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elçileri istenmeyen kişi ilan edeceğini söylemesiyle tırmanan kriz garip bir manzarayla son bulmuş durumda.

Bildiriyi organize eden lider ülke ABD’nin Viyana Anlaşması’nın 41. maddesine bağlılığını teyit eden açıklaması ve bunun diğer ülkeler tarafından paylaşılmasını nasıl yorumlamalı?


Batı basınındaki manşetler Erdoğan’ın geri adım attığını haber veriyor.

Türkiye basını ise ikiye bölünmüş durumda: Hükümete bağlı basın Erdoğan’ın zaferini müjdelerken, Batı’nın tavrından hayal kırıklığına uğrayan muhalif basın Batı’nın geri adım attığı konusunda bu görüşe kısmen katılıyor. Buna mukabil muhalif basının geri kalanı ve hükümete destek veren bazı yayın organları Batı’nın geri adım atmadığını, aksine Erdoğan’a usulca geri çekilme seçeneği tanıdıklarını ileri sürüyor.

Hadise bir kamu diplomasisi (yani propaganda) mevzusu olduğundan karşılıklı açıklama ve eylemler ardından kamuoyunda oluşan ve oluşacak algı çok önemli.

M. Sinan Birdal’ın yazısı

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