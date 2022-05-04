M. Sinan Birdal: Alman dış politikası en zorlu sınavlarından birini veriyor

Alman dış politikası ülke dışında da çağdaş tarihteki en zorlu sınavlarından birini veriyor. Şubat ortasındaki Moskova ziyareti sırasında Şansölye Scholz, Almanya seçmenlerine yönelik temel vaadini gerçekleştirerek, tam bir Angela Merkel profili çiziyordu. Scholz’un krize “parmak ucu hassasiyetiyle” (Fingerspitzengefühl) yaklaştığı, Putin’in Rus askerini Ukrayna sınırından çekmeye başladığı, Şansölye’nin büyük diplomatik başarısı, Almanya’nın Avrupa’nın en büyük ekonomik gücü olarak sahip olduğu siyasi etki haberlerde, yorumlarda dön dolaş tekrarlandı. Belki de bu yüzden Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı Scholz’a da büyük bir darbeydi. Resmen aldatılmış ve hatta daha kötüsü Putin’in sırıtarak izlediği bir psikolojik harp oyununun bir parçası haline getirilmişti. Yüz binlerce protestocu Kremlin’in saldırısına karşı Berlin sokaklarını doldururken Şansölye “dönüm noktası” konuşmasıyla durumu kontrol altına almaya çalışıyordu. Derken Almanya’dan istediği silahları temin edemeyen Ukrayna’nın Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’i Kiev’de görmek istemediği darbesi geldi. Baltık cumhuriyetleri ve Polonya liderleri Zelenskiy’le poz verirken Almanya Doğu Avrupa’da siyaseten izole oluyordu.

M. Sinan Birdal’ın yazısı