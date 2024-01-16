Lütfü Savaş: Özgür Özel ‘Sizden memnunum başkanım’ dedi

Yeniden aday göstermesiyle tartışmaların gündemine oturan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisinden ‘memnun’ olduğunu söyledi.

Lütfü Savaş. (Habertürk TV)

Depremdeki sorumluluğuna rağmen CHP’nin Savaş’ı yeniden aday göstermesi eleştirilerin hedefi olmuştu.

Özgür Özel, bir ay önce Candaş Tolga’nın yayınında Hatay için “Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır” demişti. Ancak Özel önceki günlerde de Savaş’ın anketlerde en çok oy alan kişi olduğunu öne sürdü ve “Alternatif bulamadık” dedi.

Tepkilerin odağındaki Savaş, Habertürk TV’ye konuştu.

Depremin tek sorumlusu kendisiymiş gibi bir algının oluşturulduğunu ifade eden Savaş, şöyle devam etti:

“Sayın Özgür Özel hakkımızda çok güzel şeyler söyledi. Kendisiyle görüşmemizde ‘Sizden memnunum sizinle devam edeceğiz başkanım’ dedi. Sayın genel başkanımız anketler yapmış dört tane. Hepsinde açık ara önde çıkmışım. Önde çıkmışsam, demek ki benim aday yapılmam lazım. Siyasi partilerin amacı hem şehirleri hem de ülkeyi yönetmektir. CHP kazanmak istiyorsa Lütfü Savaş’la çıkmak istemiştir, bu da çok doğaldır.”