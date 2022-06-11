Lunaparktaki oyuncağın sepet kısmı koparak düştü: Çocuklar baş aşağı kurtarılmayı bekledi

Antalya’da lunaparktaki bir oyuncağın sepet kısmı mekanizmadan koparak düştü. Hafif yaralanan üç çocuk, baş aşağı bir şekilde oyuncaktan çıkarılmayı bekledi.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı’ndaki lunaparkta ‘disko’ adlı oyuncakta çocukların bindiği sepet kısmı mekanizmadan kopup zemine düştü.
Yerde ters bir biçimde duran sepet kısmında sıkışan üç çocuk hafif yaralandı. Çocuklar, itfaiye ekipleri gelene kadar oyuncağın içinde baş aşağı oturur halde çıkarılmayı bekledi. Oyun parkı görevlilerinin ihbarıyla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demir kesme makasıyla çocukları sıkıştığı yerden çıkardı.