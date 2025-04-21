'Love Erdoğan' cezası istinaftan döndü

‘Love Erdoğan’ (Erdoğan’ı sev) yazılı pankartları izinsiz olduğu gerekçesiyle toplatan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel beraat etti.

Fotoğraf: Selçuk Belediyesi / X

2021’de ABD’de ‘Stop Erdoğan’ (Erdoğan’ı durdurun) yazılı pankartlara karşı İzmir’e bağlı Selçuk’ta dönemin AKP ilçe başkanı Selim Girbiyanoğlu’nun talimatıyla çeşitli noktalara ‘Love Erdoğan‘ yazılı afişler asılmıştı. Zabıta, pankartları iki kez kaldırtmış, bilboardları ‘Tek Sevdamız Atatürk‘ yazılı kalpaklı Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarıyla donatmıştı.

Eski içişleri bakanı Süleyman Soylu, Sengel hakkında soruşturma izni vermiş, Danıştay da bulmuştu. Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Sengel’e geçen yıl ceza kesilmişti.

Sengel kararı istinafa taşıdı ve mahkeme beraat kararı verdi.

ANKA‘ya konuşan Sengel şunları söyledi:

“Kararla birlikte aslında yaptığımızın ne kadar haklı ve hukuka uygun olduğu ispat ve ifade edilerek hakim ve heyet tarafından kesin olarak beraatimize karar verildi.

Hukukun üstünlüğüne bizler inanıyoruz. Adaletin elbet bir gün tecelli edeceğine, yürekli hakimlerin olduğuna bir hukukçu olarak inanıyorum.

Adalet hepimize lazım olacak ve o adalet tecelli ettiğinde Türkiye’de çok güzel günler olacak.”