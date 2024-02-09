Londra’daki asitli saldırganın Thames Nehri’ne atlayarak intihar ettiği düşünülüyor

Britanya’nın başkenti Londra’da bir anne ile iki kızına 31 Ocak’ta asitle saldıran zanlının ‘büyük ihtimalle’ Thames Nehri’ne atlayarak intihar ettiği açıklandı.

Görsel: Londra Polisi

BBC Türkçe’nin haberine göre konu hakkında bilgi veren polis yetkilileri, 35 yaşındaki Abdül Şükür Ezedi isimli saldırganın güvenlik kamerası görüntülerinde son olarak Londra’daki Chelsea Köprüsü’nden aşağı doğru eğilirken görüldüğünü duyurdu.

Henüz nehirde bir cesedin bulunmadığını aktaran Londra Metropoliten Polisi, yüksek debi nedeniyle zor olsa da bundan sonra nehirde ceset aramaya odaklanacaklarını belirtti.

Yetkililer, saldırıda yaralanan kadının hala hastanede tedavi gördüğünü, konuşamadığını ve bir gözünde görme kaybı olabileceğini, hafif yaralanan 8 ve 3 yaşlarındaki iki çocuğunsa taburcu edildiğini belirtti.

Polis kayıtlarına göre saldırgan, 2018’de cinsel saldırı suçundan mahkum edildi. 2021 ya da 2022’de sığınma statüsü aldı.

Afganistan’dan geldiği düşünülen Ezedi, sığınma statüsünü, bir rahibin Hristiyanlığa geçtiğine tanıklık etmesi sonrası aldı.

Britanya’da dini tercihleri nedeniyle kendi ülkelerinde cezalandırılma tehlikesi olan kişiler, sığınma başvurusu yapabiliyor.