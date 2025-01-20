Lojistik firmasından vize engeline 'çözüm': Yeşil pasaportlu emekli memur çalıştırılıyor

Eyüp Lojistik adlı firma şoförlere vize engeline ‘çözüm’ buldu. Firma, yeşil pasaportlu emekli memur çalıştırıyor.

Fotoğraf: AA

Pek çok kişinin Avrupa’ya gidebilmek için başvurduğu Schengen vizesi sorunundan nakliyeciler de dertli.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Ağustos 2024’te Türk TIR sürücülerine uygulanan vize engellerine dikkat çekmek ve sorunun çözümü için imza kampanyası başlattı.

Geçen ay da vize sorununa ilişkin Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Almanya’dan en fazla ret yiyen şehir, Almanya’nın birinci sıradaki ticaret partneri İzmir” demişti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’sa “8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz” diyerek ‘gönüllere su serpmişti’.

Gaziantepli Eyüp Lojistik firmasıysa sınırları aşmanın başka bir yolunu buldu.

Ekonomim’den Aysel Yücel’in haberine göre firma TIR kuyruklarını minivan araçlarla aşarken vize engeline takılmamak için de yeşil pasaportlu emekli memur çalıştırıyor.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Eyüp Bartık sınır aşma yöntemleriyle ilgili şunları söyledi:

“Biz araçla şoförün bağını kopardık. Ne vize ne de şoför problemimiz var.

Şoför seçiminde öncelikli kriterimiz sürücü adayının yeşil pasaportunun olması. Bunun için özellikle emniyet ve benzeri kurumlardan emekli şoförleri seçiyoruz.

Eyüp Bartık. Fotoğraf: AA

Telefon açıyorum ‘Yarın yükleme yapacağız, uygun musun?’ diye soruyorum ve o gün SGK girişi yapılıyor. Şoför sabah geliyor, yüklüyor yola çıkıyor ve ortalama sekiz, dokuz günde gidip geliyor.”