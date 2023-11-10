Locarno Film Festivali İstanbul’da

Sinemada yenilikçiliği öne çıkaran film seçkisi, tarzı ve etkinlikleriyle dünyanın en eski film festivallerinden biri olan Locarno Film Festivali’nde izleyiciyle buluşan filmler, Türkiye’de ilk kez 23 Kasım – 3 Aralık tarihleri arasında İstanbul Modern Sinema’da gösterilecek.

İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, geçen yaz 76’ncı yaşını kutlayan İsviçre’nin en prestijli festivalinden ödüllerle dönen filmlerden oluşan bir seçkiyi hazırladıklarını belirtti: “Her yıl ağustos ayında düzenlenen ve dünyanın en eski festivallerinden biri olan Locarno Film Festivali, bu yıl da birbirinden etkileyici filmlere ev sahipliği yaptı. Seçkiyi hazırlarken farklı coğrafyalardan genç sinemacıların ödüllü filmlerini Türkiye’den izleyicilerle buluşturmayı önceliklendirdik.”

Bozkır

Bozkır

Seçkide yer alan ve her biri Türkiye prömiyerini yapacak olan filmler arasında, bu yılki Altın Leopar’ın sahibi ve yurt dışına çıkma yasağı olan İranlı yönetmen Ali Ahmadzade’nin ‘Kritik Bölge’si, En İyi Avrupa Filmi seçilen Fransız sinemasının sıra dışı yönetmeni Quentin Dupieux’nün son filmi ‘Yannick’ ve festivalde En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Ukraynalı Maryna Vroda imzalı ‘Bozkır’ da bulunuyor.

Program konuğu yönetmen Dragan Bjelogrlić

Formülün Bekçileri

Seçkide ayrıca 1950’ler Belgrad’ında tıp ve nükleer bilimler arasındaki tarihi bir kesişimi anlatan ‘Formülün Bekçileri’ filmi de yer alıyor.

Filmin yönetmeni ve aynı zamanda Sırp sinemasının ünlü oyuncularından Dragan Bjelogrlić, program kapsamında İstanbul’daki sinemaseverlerle bir araya gelecek.