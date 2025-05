Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında bir araç kalabalığın arasında daldı

Britanya’nın Liverpool kentinde Premier Lig şampiyonluğu için düzenlenen kutlamalar sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı.

Liverpool’un Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan binlerce taraftar kent merkezinde bir araya geldi.

Taraftarların toplandığı geçit töreni sırasında bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kalabalığa daldı. Polis olaya kısa sürede müdahale etti.

Merseyside Polisi, aracı durdurduklarını ve 53 yaşında bir İngiliz’in gözaltına alındığını açıkladı. Acil servis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Polis, olayda yaralanan olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşmadı.

Britanya Başkanı Keir Starmer, X hesabından olayı ‘dehşet verici’ diye nitelendirdi ve hızlı şekilde müdahale eden polisle acil servis ekibine teşekkür etti.

Starmer ayrıca “Gelişmeler hakkında bilgilendiriliyorum ve polisin soruşturmasını yürütebilmesi için gerekli alanın tanınmasını rica ediyorum” yazdı.

The scenes in Liverpool are appalling — my thoughts are with all those injured or affected.



I want to thank the police and emergency services for their swift and ongoing response to this shocking incident.



I’m being kept updated on developments and ask that we give the police…