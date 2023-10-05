Libya’daki sel bir antik kente zarar verirken yeni kalıntıları ortaya çıkardı

Geçen ay meydana gelen ve binlerce kişinin ölümüne yol açan Libya’daki sel, antik Yunan Kenti Cyrene’deki kalıntılara zarar verirken toprak ve taşları sürükleyerek yeni arkeolojik kalıntıları ortaya çıkardı.

Cyrene, selden önce. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Orta Akdeniz’de etkili olan ve 10 Eylül’de Libya’nın doğusunu vuran ‘Daniel Fırtınası’ Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. DSÖ’nün açıkladığına göre 4 bin 333 kişi hayatını kaybetti.

Reuters’a konuşan yetkililer, selin bölgedeki antik kent Cyrene’e zarar verdiğini ve burada ciddi bir ‘çamur ve moloz’ birikmesine neden olduğunu aktardı. Şu ana kadar tespit edilen hasar hafif olsa da sel, kentteki anıtları güçsüzleştirmiş olabilir. Bu da anıtların devrilmesine yol açabilir. Bir yetkili “Kış aylarında aşırı yer altı suyu birikmesi nedeniyle bu simgesel yapılardan birinin çökebileceğinden oldukça eminim” dedi.

Yetkili, hasar ve risklere rağmen selin daha önce bilinmeyen bir drenaj sistemini de temizlediğini açıkladı: “Su baskını yeni bir alanı ortaya çıkardı; Roma döneminden kalma olduğuna inandığım bir su kanalı. Bu, şehir için farklı bir keşif.”

Cyrene bir Yunan kolonisiydi ve Helen dünyasının başlıca şehirlerinden birisiydi. Sonrasında Romalıların hakimiyeti altına girerek büyük bir merkez haline geldi. 365 yılında meydana gelen bir deprem, şehri yok etti.

Antik kent, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.