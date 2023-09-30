Libya’da selden ölen 64 kişiye daha ulaşıldı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ülkede yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybeden 64 kişinin daha cesedine ulaşıldığını duyurdu.

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Hükümete bağlı Acil Tıp ve Destek Merkezi Sözcüsü Muhammed Kablan, merkezin sosyal medya hesabı Facebook üzerinden açıklama yaptı.

Kaban bugün 28, dün 36 olmak üzere son 48 saat içinde 64 kişinin daha cesedine ulaşıldığını aktardı.

Libya’daki sel

Orta Akdeniz’de etkili olan ve 10 Eylül’de Libya‘nın doğusunu vuran ‘Daniel Fırtınası’ Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül’de ülke genelinde üç günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Libya’da sel nedeniyle dört binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 500’den fazla kişinin halen kayıp olduğunu açıklamıştı.