Libya açıklarında tekne battı: En az 100 sığınmacı hayatını kaybetti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya açıklarında batan tekneden en az 100 sığınmacının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

IOM’un açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı: “Bu son trajediden dolayı üzüntü duyuyoruz ve devletlere Akdeniz’de arama kurtarma gemilerini yeniden konuşlandırma çağrımızı yineliyoruz.”

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Akdeniz’de arama-kurtarma çalışmalarına katılan Fransız sivil toplum kuruluşu SOS Akdeniz’in açıklamasında da şunlar kaydedildi: “Bugün saatler süren aramanın ardından en büyük korkumuz gerçek oldu. Ocean Viking mürettebatı, Trablus’un kuzeydoğusundaki bir lastik botun enkazına tanık olmak zorunda kaldı. Söz konusu botun 130 kişi taşıdığı ve zor durumda olduğu çarşamba sabahı rapor edilmişti.”

Açıklamada, enkazına ulaşılan bot dışında iki botun ‘daha zor durumda’ olduğuna dair bilgi geldiği belirtilirken bölgedeki arama-kurtarma operasyonlarının ‘herhangi bir etkili bir devlet koordinasyonunun yokluğunda çok zor şartlar altında gerçekleştirildiği’ ifade edildi.

STK’nin açıklamasında, 2021’in başından bu yana Akdeniz’in orta kesiminde 350’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.