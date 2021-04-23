Libya açıklarında facia: En az 100 göçmen öldü

Libya açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bir botun batması sonucunda en az 100 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Akdeniz’de arama-kurtarma çalışmalarına katılan Fransız sivil toplum kuruluşu SOS Akdeniz de şu açıklamayı yaptı: “Bugün saatler süren aramanın ardından en büyük korkumuz gerçek oldu. Ocean Viking mürettebatı, Trablus’un kuzeydoğusundaki bir lastik botun enkazına tanık olmak zorunda kaldı. Söz konusu botun 130 kişi taşıdığı ve zor durumda olduğu çarşamba sabahı rapor edilmişti.”

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SOS Akdeniz’e ait Ocean Viking gemisi en az 10 ceset tespit etti ve hayatta kalan kimseye rastlamadı.

Açıklamada, enkazına ulaşılan bot dışında iki botun daha zor durumda olduğuna dair bilgi geldiği belirtilirken, bölgedeki arama-kurtarma operasyonlarının herhangi bir etkili bir devlet koordinasyonunun yokluğunda çok zor şartlar altında gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

SOS Akdeniz’e göre 2021’in başından bu yana Akdeniz’in orta kesiminde 350’den fazla kişi yaşamını yitirdi.

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Cenevre merkezli Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bu son trajediden dolayı üzüntü duyuyoruz ve devletlere Akdeniz’de arama kurtarma gemilerini yeniden konuşlandırma çağrımızı yineliyoruz” dendi.