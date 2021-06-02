LGS’de salonda maske zorunluluğu yok

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında öğrenciler isterlerse maskelerini çıkarabilecek.

Fotoğraf: AA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6 Haziran’daki sınava katılacak öğrencilere başarı dilerken, Twitter hesabından sınavda alınan önlemlere dair de görsel paylaştı.

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Buna göre LGS’nin birinci oturumu saat 09:30’da, ikinci oturumu ise 11:30’da. Öğrenciler, en geç saat 09:00’da okulda hazır bulunacak. Veliler, Covid-19 tedbirler kapsamında okul bahçesine alınmayacak.

Sınavdan bir gün önce tüm sınav binaları temizlenecek ve sınav görevlileri temas gerektiren işlemlerde cerrahi eldiven kullanacak. Sınava girerken öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması sağlanacak ve kapı önlerinde yığılma olması engellenecek.

Sınav salonunda maske zorunluluğu yok

8. sınıf öğrencilerimize ve velilerine günaydın!



LGS’ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar… pic.twitter.com/r3oEXuEk3H — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 2, 2021

Ayrıca okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi olacak ancak salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından öğrenciler, isterse sınav sırasında maskesini çıkarabilecek.

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Sınav binalarında yine yedek maske bulunacak. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrenciler ise ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınacak. Merkezi sınav sonuçları, 30 Haziran’da açıklanacak.