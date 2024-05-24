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Yaramazlara biraz batar!

Leylek yuva yapınca minare tamiratı yine ertelendi

6 Şubat depremlerinde hasar gören Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki caminin minaresine leylek bu yıl da yuva yaptı. Bu nedenle onarımı bir kez daha ertelendi.

Fotoğraflar: AA

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde İslahiye’deki caminin minaresine ait alem hasar görüp yıkılmıştı. İlkbaharda kente gelen leyleklerden biri, geçen yıl alemin yerine yuva yapmıştı.


Bu yıl da minarenin tadilatı için çalışmalara başlandığı sırada leylek yeniden aynı yerdeki yuvasına yerleşti.

İmam Ömer Güneş, bir defasında şiddetli rüzgardan yuvanın aşağıya düşüp dağıldığını fakat leyleğin aynı yere tekrar yuvasını yaptığını belirtti.

Güneş, “Minareye yerleşen bu leyleği mahallemizde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi’nden dolayı ‘Hitit leyleği’ olarak adlandırdık. Şu anda mahallemizi sembolize etmektedir” dedi.

Güneş, leylek göç ettikten sonra minare tadilatının devam edeceğini belirtti.

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