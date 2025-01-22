Leyla Alp: Ölmesi en kolay ülkede yaşıyoruz çok şükür

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Ölmesi en kolay ülkede yaşıyoruz çok şükür.

Az biraz neşelenip güldüğümüzde “çok güldük başımıza bir iş gelmesin” deyişimiz belki bundan. Çünkü bu topraklarda mutluluk hep eksik, yaşam hep temkinli…

Başka ülkelerde de felaketler olmuyor değil elbette ama bizim ki gibi bir bolluk hiçbir yerde yok.

Deprem olur, iki göz evlerimiz başımıza yıkılır, ölürüz…

Fabrikada patlama olur, çalışma uğruna canımızdan oluruz. Madende göçük olur, bir avuç kömür için ömrümüz biter. Ölürüz….

Bir parkı savunurken, bir ağaca sahip çıkarken, deremize, toprağımıza sahip çıkarken ölürüz…

Sel gelir alır götürür bizi.

Yangın olur kül oluruz.

Yazdığımız için ölürüz…

Sustuğumuz için ölürüz…

Kartopu oynadığımız için ölürüz Nuh Köklü gibi…

Bakkala ekmek almaya gittiğimiz için ölürüz Berkin Elvan gibi…

“Vurmayın, öldüm” dediğimizde bile duyan olmaz, Ali İsmail olur ölürüz…

Yürüdüğümüz için ölürüz sokakta…

Leyla Alp’in yazısı