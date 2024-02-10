Levent Yılmaz: Mesaj piyasalar tarafından satın alındı

Merakla takip ettiğimiz Merkez Bankası’nın yılın ilk Enflasyon Raporu yayımlandı. Ayrıca raporun ilan edildiği toplantıda Merkez Bankası’nın yeni başkanı Fatih Karahan da ilk kez medyanın karşısına çıkmış oldu. İlaveten yeni dönemin para politikası stratejisi netleşti ve akıllardaki sorular da cevap buldu.

Yönetimde bir bütünlük ve ekip çalışması mesajı vurgulanmış oldu. Ayrıca Başkan Karahan’ın konusuna hakim olduğu da açık. Dahası çok net mesajlar vererek sözlü yönlendirmeyi de doğru yaptı. Özetle iyi bir başlangıç yaptı diyebiliriz.

Sonuç olarak “yolumuza daha öngörülebilir bir yol haritası ve politika seti ile devam ediyoruz” mesajı piyasalar tarafından satın alınmış durumda. Ben her ne kadar politika faizinin mevcut seviyesinin Türkiye’nin ihtiyaçları ve gerçeklerine göre yüksek olduğunu değerlendirsem de bir süre daha Merkez Bankası’nın politikalarının gecikmeli etkilerini beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum.

Levent Yılmaz’ın yazısı