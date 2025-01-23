Levent Yılmaz: Beklentim PPK'nın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekeceği yönünde

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Beklentim PPK’nın yüzde 47,5 seviyesinde olan politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’e çekeceği yönünde.

Geçen Cuma sabahı açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi de dahil olmak üzere pek çok anket ve yorum faizin bu toplantıda 250 baz puan indirileceğine işaret ediyor.

Piyasa Katılımcıları Anketi’nde katılımcıların cari ay sonu politika faizi beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 48,59 iken bu anket döneminde yüzde 45’e geriledi.

Benzeri şekilde Morgan Stanley de bugün 250 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. BloombergHT’nin düzenlediği ankete katılan 25 finansal kurumun tamamı da 250 baz puanlık faiz indirimi konusunda hemfikir.

Özetle bugün 250 baz puanlık indirime kesin gözüyle bakıyoruz. Ancak elbette PPK metninin içeriği oldukça önemli olacak. Çünkü bundan sonrasında Merkez Bankası’nın yol haritasını anlayabilmek adına metnin içerisinde kullanılan cümleler son derece önemli olacak.

Levent Yılmaz’ın yazısı