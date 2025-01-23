Levent Tüzemen: Solskjaer ilk maçında Beşiktaşlı oyuncuların içindeki canavarı çıkardı

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Solskjaer daha ilk maçında Beşiktaşlı oyuncuların içindeki canavarı çıkardı. Coşku, mücadele, yardımlaşma, istek ve kazanma duygusu adeta tavan yaptı.

Rafa Silva, Gedson, İmmobile, Muçi ve Rashica düzenledikleri baskınlarla Bilbao savunmasına dünyayı zindan etti.

Solskjaer öyle bir dokunuş yapmış ki; Beşiktaşlı oyuncular maç boyu inanılmaz koşup mücadele ettiler. Tüm oyuncular terlerini sadece sahaya akıtmadılar, tekmeye kafa soktular, Avusturyalı hakemin taraflı davranışına aldırmayıp yılmadılar yürekli ve cesur mücadeleden geri adım atmadılar.

Beşiktaş resmen Bilbao’nun içinden geçti. Bu farkı, Solskjaer farkıdır. Çünkü Norveçli hocanın futbolculuk kariyerinde almadığı kupa yok.

Beşiktaşlı oyuncular hocalarının ne kadar iyi futbolcu olduğunu ve başarılarını biliyorlar. Solskjaer’in başarı kartviziti çok dolu..

Levent Tüzemen’in yazısı